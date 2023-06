Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar o seara, Jador a susținut un concert in Petroșani, județul Hunedoara, acolo unde s-a distrat alaturi de fanii lui. Ei bine, la un moment dat, cantarețul de manele a facut un gest special pentru o fana. Iata cum s-a comportat artistul cu fata care a venit sa-l vada pe el cum canta!

- Jador și-a șocat fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce a anunțat retragerea din muzica. Cantarețul s-a fotografiat de pe patul de spital, in timp ce purta oxigen, dar și perfuzii. Artistul a dat de ințeles ca se confrunta cu probleme de sanatate, astfel ca are nevoie de recuperare.

- La ultimul concert la care a participat, Jador a intampinat cateva probleme. Chiar in Deva, acolo unde a fost invitat sa cante, manelistul a fost luat pe sus de jandarmi, in urma unor neințelegeri care il implicau in totalitate pe cantareț. Acum, artistul este nevoit sa scoata din buzunar o suma frumușica…

- Scene neobișnuite s-au petrecut pe strazile Devei, dupa spectacolul folcloric organizat de 1 Mai, la care a fost invitat sa cante Jador. Cantarețul s-a urcat pe o mașina și a insultat un localnic

- Jorge inca are de suferit dupa participarea de la Survivor Romania 2023. Cantarețul a fost eliminat din competiție pe 1 februarie, caci s-a accidentat grav la picior. A fost operat, iar acum e in perioada de recuperare, inca merge in carje. „Am trecut de cele cinci saptamani de la operație, am inceput…

- Surpriza de proporții pentru Jador! Manelistul iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit frumoasa varsta de 28 de ani. Cantarețul se afla la un eveniment in Germania, acolo unde au cantat și Claudia Puican cu soțul ei, Armin Nicoara, iar artista a fost cea care i-a cantat "La mulți ani!"…

- Jador iși dorește sa-și intemeieze o familie, iar manelistul a facut anunțul pe contul lui personal de Instagram. Jador s-a saturat de singuratate, astfel ca artistul a marturisit ca iși dorește o femeie langa el și are planuri sa devina tata.