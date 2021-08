De ce a fugit șoferul Ferrariului, care a lovit un polițist. De cine era căutat Șoferul autoturismului Ferrari, care a lovit un polițist in Caras-Severin, a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de extradare, deoarece pe numele sau era emis de autoritatile austriece un mandat european de arestare. ”Barbatul de 42 de ani a fost retinut pentru 24 de ore si introdus […] The post De ce a fugit șoferul Ferrariului, care a lovit un polițist. De cine era cautat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

