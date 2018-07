Lora a avut o adolescența zbuciumata. Deși acum este o femeie puternica și independenta, in copilarie nu a fost foarte fericita. Lora a recunoscut ca a trecut printr-o perioada din care nu știa cum sa iasa. Lora a fugit de acasa in adolescența pentru ca familia ei nu voia sa ințeleaga ca ea iși dorea […] The post De ce a fugit Lora de acasa: „Am avut multe discutii si certuri!” Cantareața a vorbit despre copilaria ei appeared first on Cancan.ro .