Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Rapid, derby-ul etapei a 17-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 6 noiembrie, de la ora 21:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Echipa spaniola FC Barcelona a castigat, in deplasare, la Valencia, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 12-a din La Liga. Golul victoriei catalane a venit in minutul al treilea de prelungire, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CSC Dumbravița ar fi trebuit sa primeasca penalty in minutul 50 al meciului din grupele Cupei Romaniei cu Rapid. In acel moment, scorul era 1-1. La doua minute distanța, giuleștenii au mai punctat o data și au intrat in avantaj. Divizionara secunda din Timiș s-a descurcat excelent in prima parte a meciului…

- FCSB a inceput dezastruos returul cu Silkeborg din grupele Conference League. Dupa ce au incasat cinci goluri in turul din Danemarca, roș-albaștrii au fost „perforați” de doua ori in primele 16 minute ale partidei de la București. Golul prin care danezii au deblocat tabela de pe Arena Naționala a plecat…

- Universitatea Craiova s-a impus impotriva celor de la FCSB, scor 2-1 (1-1), duminica seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 11-a a din Liga 1. Golul marcat de FCSB, prin Andrea Compagno din lovitura de pedeapsa, in minutul 45+6, este unul contestat vehement de tabara celor de la Universitatea…

- Golul marcat de francezul Jayson Papeau (26 de ani) in minutul 8 al meciului Rapid - CS Mioveni a fost anulat dupa consultarea VAR. In minutul 8 al disputei din Giulești, Antonio Sefer a scapat in banda dreapta a atacului. A centrat in fața porții, mingea a fost respinsa de apararea argeșenilor la…

- Giuleștenii au bifat a patra victorie in șase etape la capatul unei partide in care reușita brazilianului Junior Morais a devenit deja o candidata serioasa pentru titlul de „Golul sezonului“ in Romania.

- Andrea Compagno (26 de ani) a deschis scorul in minutul 3 al meciului dintre FC Argeș și FCU Craiova, profitand de o greșeala copilareasca a lui Iasmin Latovlevici (36 de ani). Andrea Compagno este un varf italian veritabil. Știe sa profite de fiecare oportunitate ivita, iar acest lucru a putut fi…