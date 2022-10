Fosta consiliera de stat in Cabinetul Ciuca, Maria Turza, a transmis, vineri seara, ca a fost emis primul mesaj RO-Alert pentru dispariția unui copil, in cadrul Programului Național ”Din grija pentru copii”, inițiat in 2021 alaturi de un numar unic pentru copii, 119. Un sistem similar funcționeaza in SUA, de unde autoritațile romane s-au inspirat, mai spune Turza. Maria Madalina Turza, consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, a fost numita la conducerea Departamentului pentru responsabilitate sociala comunitara si grupuri vulnerabile, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca…