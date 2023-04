Purtatorul de cuvant al PNL a afirmat, miercuri, dupa votul pentru conducerea ANRE, la care formațiunea maghiara, aflata in coaliția de guvernare, nu a mai participat, ca UDMR a pierdut funcția de vicepreședinte pentru „corecta reprezentare” a fiecarui partid din coaliție. Ionuț Stroe a aexplicat ca așa e in cadrul Coaliției, tot timpul se poarta […] The post De ce a fost scos UDMR de la conducerea ANRE: pentru „corecta reprezentare” a fiecarui partid din coaliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .