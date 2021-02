Stiri pe aceeasi tema

- Soferita in varsta de 56 de ani, care a omorat doua fete pe trotuar in cumplitul accident din cartierul Andronache din Bucuresti, a incurcat frana cu acceleratia. O tanara de 20 de ani si o fetita in varsta de sase ani au murit la spital, dupa ce au fost spulberat de Mercedesul condus de femeie […]…

- Doua fetițe de 6 și 14 ani au murit astazi lovite de o mașina care a ajuns pe trotuar, dupa ce a lovit un stalp, pe strada Mențiunii, din București. In urma accidentului, șoferița a fost agresata de oamenii din zona. Accidentul de pe strada Mențiunii, din Sectorul 2 al Capitalei, a s-a produs dupa […]…

- Tanarul de 27 ani care a omorat cu mașina doi tineri pe o strada din Baia Mare este din județul Salaj. Man A. a fost plecat in Italia o perioada. S-a intors in Romania și s-a angajat la o firma de catering. Tanarul era foarte harnic o perioada. Apoi ar fi inceput sa se comporte […]

- Doi copii fug printre mașinile parcate in cartierul Subcetate. Unul dintre ei este accidentat de o mașina, a carui șoferița nu mai apuca sa reacționeze. Incidentul a fost surprins de o camera video. Un accident rutier a avut loc ieri dupa-masa in cartierul Subcetate. Doi copii fug printre mașinile parcate…