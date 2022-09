Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Cioaca, polițistul condamnat ca și-ar fi ucis soția, pe avocata Elodia Ghinescu, a ieșit din inchisoare, potrivit unor surse citate de Antena 3, care dezvaluie ca el beneficiaza de un alt regim fața de alte persoane deținute. Polițistul care a ucis-o pe Elodia Ghinescu este permisie pana…

- Mark David Chapman, barbatul care l-a ucis pe legendarul muzician John Lennon, se va prezenta la audierea pentru eliberarea condiționata, pentru a douasprezecea oara. Mark David Chapman, care a pledat vinovat de uciderea lui John Lennon, fost membru al trupei The Beatles, in decembrie 1980, este programat…

- Lavinia Petrea a implinit ieri, 10 iulie, 40 de ani. Prezentatoarea știrilor de la Pro TV a schimbat prefixul și cu aceasta ocazie a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. De ziua ei, ea i-a avut alaturi pe copii, dar și pe Romulus Varga, soțul ei care e procuror. „Azi #40! Chiar nu știu ce sa…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelrnski, a cerut armatei sa se pregateasca de eliberarea orasului Herson si a localitatilor din regiune. Anuntul a fost facut de ministrul Apararii din Ucraina, Alexei Reznikov intr-un interviu pentru The Sunday Times. Potrivit lui Reznikov, președintele ucrainean a…

- Patrick, fiul Elodiei Ghinescu și al lui Cristian Cioaca se apropie de varsta majoratului. Adolescentul are acum 17 ani și se afla in grija matușii din partea tatalui. De la doi ani și jumatate, Patrick a crescut fara mama sa, care nu a fost gasita nici pana in ziua de azi.

- Este cea mai faimoasa familie din lume și, unii ar putea spune, disfuncționala. Casa Windsor din Marea Britanie emana bogație și farmec. Toate aceste aspecte au sedus lumea, oamenii obișnuiți, timp de decenii. Au fost multe, daca ar fi sa facem un bilanț. De exemplu, desparțirea dintre Charles și Diana.…

