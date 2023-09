Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna mediteraneana Daniel a provocat inundatii devastatoare in Libia, rupind diguri si maturind cartiere intregi din mai multe orase de coasta din estul natiunii nord-africane. Numarul victimelor este de 2.000, a declarat luni unul dintre liderii tarii. Cel mai devastat oras a fost Derna. Un videoclip…

- Furtuna a maturat cartiere intregi si au fost distruse case in mai multe orase de coasta din aceasta tara nord-africana, a declarat luni unul dintre liderii libieni citat de Associated Press.

- Furtuna puternica in Libia: Zeci de persoane au muritO puternica furtuna mediteraneeana a facut ravagii in estul Libiei duminica si luni, cand cel putin 25 de persoane si-au pierdut viata, iar locuinte si drumuri au fost avariate, potrivit unor surse medicale, informeaza Reuters, conform Agerpres.…

- Peste 40 de persoane au fost ranite și zeci de mii de locuințe au ramas fara energie electrica dupa ce taifunul Haikui a ajuns duminica, 3 septembrie, in Taiwan, relateaza The Guardian și agenția Reuters, citata de News.ro.Peste 7.000 de persoane au fost evacuate din zonele cu risc ridicat, iar intreprinderile…

- Satul Stejaru, comuna Farcasa a fost, din nou, afectat de inundatii, in urma furtunii de duminica dupa-amiaza, 20 august, apa paraului Stejaru distrugand in calea ei drumuri, mai multe podete, portiuni de la o alimentare cu apa, a patruns in curtile si gospodariile a 30 de localnici, aducand aluviuni…

- Furtuna “Hans” provoaca ravagii in Norvegia care se confrunta cu cele mai abundente ploi din ultimii 25 de ani. Au fost raportate alunecari de teren, un oraș a fost blocat complet și au fost doua decese, iar vremea extrema se extinde in sudul țarii, informeaza The Guardian.

- Strada Maramureșului a fost inundata in urma furtunii puternice de duminica dupa-amiaza. Apa de pe strada nu a mai avut cum sa se scurga, canalizarea fiind subdimensionata și nu a facut fața volumului mare de apa cazut. Furtuna a inundat și strada Corneliu Coposu, unde șoferii au circulat cu mare atenție.…

- Olanda este afectata de o furtuna puternica. Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat aproximativ 300 de zboruri. Miercuri dimineața, aeroportul a suspendat aterizarile, permițand doar plecarile.