- Fostul primar al municipiului Calafat, Mircea Guta, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si luare de mita. In acelasi dosar, instanta l-a condamnat pe Constantin Coman, zis Dacul, bulibasa romilor din Draganesti-Olt,…

- Fostul impresar poate depune o noua solicitare de eliberare conditionata pe 27 august 2018. In dosarul mitei pentru dosarul Transferurilor, in care mai multi oameni din fotbal, printre care si fratii Ioan si Victor Becali, au fost acuzati ca au dat bani judecatoarei Geanina Terceanu pentru…

- Costel Tulitu, fostul primar al orasului Bechet, a fost condamnat in octombrie 2016 la 3 ani de inchisoare pentru comiterea a 6 infractiuni de abuz in serviciu, trei in forma continuata si 4 infractiuni de conflict de interese. Pe data de 27 aprilie a fost eliberat conditionat din spatele gratiilor…

- Ilie Carabulea, afla vineri daca va fi eliberat condiționat. Omul de afaceri este condamnat la 5 ani de inchisoare pentru savarsirea unor fapte de coruptie. Judecatoria Aiud urmeaza sa se pronunte vineri in dosarul privind cererea de liberare conditionata formulata de omul de afaceri Ilie Carabulea,…

- O curte de apel din Italia a decis ca omul de afaceri clujean Ioan Bene sa execute dupa legile italiene o pedeapsa aplicata in Romania. In Italia, pedepsele mai mici de cinci ani, fara violența, se executa in libertate.Ioan Bene a fost condamnat in dosarul fostului președinte al Consiliului…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care are de ispasit o pedeapsa de 12 ani si o luna de închisoare pentru coruptie, s-a predat Politiei, scrie Reuters. Lula a fost dus de politie în orasul sudic Curitiba, unde a fost judecat si condamnat la sfârsitul…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva va fi incarcerat pe durata judecarii recursului dosarului in care a fost gasit vinovat de coruptie, fiind condamnat la 12 ani de inchisoare, a decis, joi, Curtea Suprema din Brazilia, informeaza site-ul postului BBC News.

- Ioan Becali afla luni daca va fi eliberat din pușcarie. A cerut eliberarea condiționata. Fostul impresar, 65 de ani, a cerut Judecatoriei Slobozia sa fie eliberat condiționat, dupa ce a fost condamnat in dosarul „Mita pentru judecatoare”. Incarcerat in urma cu doua saptamani, fostul impresar afla luni…