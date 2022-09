Stiri pe aceeasi tema

- Un grefier de la o judecatorie din subordinea Curții de Apel Bacau a fost concediat, in contextul in care s-a descoperit ca deține un certificat pentru grad de handicap accentuat, cu insoțitor.

- Un grefier de la o judecatorie din subordinea Curții de Apel Bacau a fost concediat dupa ce, la patru ani de la angajare, s-a descoperit ca grefierul deține un certificat pentru grad de handicap accentuat, cu insoțitor. Barbatul a contestat decizia Curții de Apel Bacau in instanța, iar Tribunalul Mureș…

- Dezmorțindu-se din starea de vacanța lumea iubitoare de cultura a Bacaului incearca sa-și regaseasca reflexele normale. Dupa o serie de evenimente colorate bacovian, BacFest – Festivalul Național ”George Bacovia” a poposit, duminica, 18 septembrie, chiar in curtea lui, a lui Iorgu. Cuminți, disciplinați,…

- Nina Chiper, managerul Companiei Regionala de Apa Bacau (CRAB) și-a dat demisia din aceasta funcție. Decizia apare ca urmare a votului de vinerea trecuta, din Consiliul Local Bacau, prin care „s-a dat in administrare, forțat, operatorului CRAB, rezerva de apa a municipiului Bacau, fara a ține cont de…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, prin Serviciul Resurse Umane, efectueaza inscrieri pana la data de 31.08.2022, pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale in asigurarea ordinii și siguranței publice”,…

- In comuna Luizi-Calugara (la 8 km de Bacau) și prin imprejurimi are loc, pe 3 septembrie, in premiera, Concursul de alergare ,,Via Bacovia Trail 2022”, sub genericul ,,Cred in mișcare”. Evenimentul sportiv este organizat de Asociația Județeana de Atletism Bacau, in parteneriat cu Asociația ,,Oleaca…

- Te gandesti sa aduci un nou membru blanos in familie, insa nu esti in totalitate sigur daca este momentul potrivit? Poate crezi ca pisicile sunt o responsabilitate mare, insa, daca le oferi atentia si elementele de baza necesare, vei vedea ca nu sunt deloc pretentioase si sunt cei mai buni prieteni…

- Tribunalul Bacau i-a achitat pe doi romani de acuzatiile de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic si punerea in circulatie de valori falsificate. Decizia instantei nu este definitiva, informeaza Adevarul. Anchetatorii au stabilit ca cei doi au accesat…