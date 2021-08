De ce a fost amenințată actrița Sharon Stone la filmări Sharon Stone a dezvaluit ca a fost amenințata dupa ce a cerut un staff complet vaccinat la filmari. Actrița a dezvaluit și ca in pandemie și-a pierdut asigurarea medicala, dupa 43 de ani in industria cinematografica. Actrița in varsta de 63 de ani a vorbit despre acest lucru intr-un videoclip, potrivit ANSA. Sharon Stone a explicat ca a fost angajata pentru un job in Atlanta, dar a pus condiția ca intregul staff sa fie vaccinat. Apoi, a fost amenințata ca iși va pierde slujba. „Voi merge la serviciu daca nu sunt toți vaccinați in emisiunea mea?”, „Nu, nu, nu voi merge. Am fost amenințata ca imi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

