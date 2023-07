Stiri pe aceeasi tema

- Un azil pentru varstnici apartinand unei asociatii, care functiona fara a avea licenta, in Sectorul 5 din Bucuresti a fost inchis de autoritatil pana la remedierea deficientelor, in urma unor controale, informeaza News.ro. Au fost gasiti peste 50 de batrani, alti 24 fiind mutati pentru a se evita controlul,…

- Abraham Klein este o legenda a fotbalului. A fost unul dintre cei mai valoroși arbitri din lume, participand la trei campionate mondiale de fotbal – Mexic 1970, Argentina 1978 și Spania 1982 –, precum și la Jocurile Olimpice din 1968.

- Asociația Trib’Art pregatește un weekend plin de distracție in trei localitați din județul Timiș. Proiectul Scena de acasa, ediția a treia, continua, iar urmatorul loc de intalnire este la Casa Tineretului din Timișoara, in data de 30 iunie. De la ora 20 pe scena amenajata in curtea Casei Tineretului…

- Un baiat in varsta de 9 ani este cautat prin Timisoara, dupa ce a plecat, vineri, de la after school si nu a mai ajuns acasa. Sebastian Yvan Legrand este cautat de politisti si de voluntari, iar daca cineva il vede este rugat sa sune la numarul de urgenta 112. "Politistii Serviciului de Investigatii…

- Tavi Clonda sare in apararea Gabrielei Cristea, dupa ce s-a spus despre aceasta ca ar fi aparut beata in direct, la Antena Stars. Cantarețul susține ca prezentatoarea TV nu consuma alcool nici acasa, așa ca nici vorba sa fi baut la munca și amenința cu procese. „Soția mea nici macar cand e la noi in…

- Amenda consistenta pentru un barbat de 70 ani din Giroc, la Timișoara. El a fost sancționat cu 15.000 lei dupa ce a fost prins ca a predat ilegal unui angajat Retim gunoiul strans din beciul casei.

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara anunța: Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Piața Eftimie Murgu, nr.2, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a urmatorului post contractual de execuție vacant: – 1 post RESPONSABIL…

- Turistii care vor petrece minivacanta de 1 Mai pe Valea Prahovei vor putea schia in conditii foarte bune pe partiile din golul alpin al statiunii Sinaia, gradul de ocupare a locurilor de cazare din statiune fiind de circa 85% la acest moment.