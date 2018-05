De ce a explodat pretul energiei si cum va fi afectata factura romanilor. Factorii de risc in perioada urmatoare: seceta si instabilitatea politica

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul final de oferta pentru investitorii institutionali a fost stabilit la 40 de lei pe actiune, ceea ce inseamna ca in prezent investitori de calibru precum Banca Europeana de Reconsctructie si Dezvoltare (BERD), care a cumparat actiuni pe perioada ofertei de vanzare, fonduri de pensii, dar si…

- Decizia BNR de a majora dobanda de politica monetara este corecta, ar fi trebuit luata demult si cresterea ar trebui sa continue, afirma prof. univ. dr. in economie Bogdan Glavan. Intr-un interviu pentru Ziare.com, Bogdan Glavan a explicat ce efect va avea cresterea dobanzii de referinta asupra…

- Cele doua termocentrale pe huila din Romania, Mintia si Paroseni, vor vinde Transelectrica servicii de sistem cu o valoare de 42 de milioane de lei in acest an, potrivit unei decizii a Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei. „Se aproba prețul reglementat de achiziție a serviciului tehnologic…

- Bucuresti, 11 apr /Agerpres/ - Guvernul va acorda in perioada urmatoare o atentie sporita investitiilor, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. "Ne propunem ca in perioada urmatoare sa acordam o atentie sporita investitiilor si, in acelasi timp (...), sa devenim un pol regional din mai multe…

- Rata inflatiei risca sa ajunga la 12% la finalul anului, daca se va mentine aceasta politica fiscala prociclica, iar reactia Bancii Centrale va fi in continuare timida, avertizeaza senatorul PNL Florin Citu. "In conditiile in care se mentine aceasta politica fiscala prociclica si Banca Centrala…

- Pretul metalului a crescut de patru ori in ultimii doi ani. Cresterea preturilor survine in conditiile in care producatorii auto incearca sa-si asigure stocuri pe termen lung de cobalt pentru utilizarea in baterii reincarcabile.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca cei care nu au inteles ca sunt cu totii responsabili pentru proiectele romanilor sa plece. „Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii…

- Elena Mateescu va vorbi in cadrul unei conferinte organizata de Societatea Romana de Geografie-Filiala Vrancea, despre fenomenele climatice extreme din Romania, in contextul schimbarilor climatice globale.