- Compania de drumuri a semnat contractul pentru un pod nou peste Siret, la Cosmesti, pe DN 24, Tisita – Tecuci. Constructorul roman, care a castigat contractul de aproape 150 de milioane de lei, fonduri europene, ar urma sa construiasca in doi ani un nou pod la Cosmesti, in judetul Galati si va amenaja…

- Anuntate de mai mult timp, lucrarile de largire a podului de la Sarca, de pe DN 28/ E583, au inceput ieri. "Au fost demarate lucrarile de largire a partii carosabile in concordanta cu latimea drumului pentru podul situat pe DN 28, km 40^232, pe raza localitatii Sarca. Proiectul vizeaza aducerea partii…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat caștigatorul licitației pentru construirea noului pod peste Siret. Investițiile sunt estimate la 146 de milioane de lei, iar anul de finalizare a fost stabilit pentru 2024. Noul pod va fi construit in localitatea Cosmești,…

- CNAIR a desemnat caștigatorul contractului pentru proiectarea și execuția Podului de la Cosmești, pe DN24, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Pas important pentru construcția unui nou pod peste Siret in județul Galați”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In cadrul ședinței extraordinare de vineri consilierii județeni au votat proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de Asociere pentru realizarea obiectivului de investiții „Pod de beton armat peste raul Siret, pe drumul judetean DJ 291K km.7+220, Zamostea, județul Suceava si Talpa, județul Botosani.

- Investiție in Sanatate la Fetești. Administrația locala a inaugurat joi, 20 ianuarie a.c., Ambulatoriul Integrat al Spitalului Municipal «Anghel Saligny». Construit cu fonduri europene, proiectul are o valoare de 10,6 milioane de lei și reprezinta prima inițiativa de acest gen realizata in județul Ialomița…