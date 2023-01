Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Nuca a vorbit despre stilul ei de viața, marturisind ca, acum, acorda o mai mare atenție alimentației, dar și exercițiilor fizice. Insa, cantareața recunoaște ca nu a fost mereu așa. Afla care a fost motivul pentru care Nicoleta Nuca nu putea pune gura deloc pe apa.

- Eurodeputata socialista belgiana Maria Arena si-a anuntat miercuri decizia de a demisiona de la conducerea Subcomisiei pentru drepturile omului (DROI) din Parlamentul European, din care se retrasese temporar in decembrie, dupa izbucnirea scandalului de coruptie denumit Qatargate si in care fosti si…

- O mama s-a suparat dupa ce socra i-a cerut sa nu-și mai alapteze bebelușul. Bunica bebelușului s-a gandit ca alaptarea dureaza prea mult și ar prefera sa petreaca acel timp cu nepotul sau, caruia i-a amenajat un dormitor in casa ei.

- A fost mai ales un bun teolog, Joseph Ratzinger, care a fost ales Papa la 19 aprilie 2005 și și-a ales numele de Benedict al XVI-lea. Ratzinger s-a nascut la Marktl am Inn, in inima Bavariei catolice, la 16 aprilie 1927. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Iulia Albu s-a simțit rau in urma cu cateva zile și a fost nevoita sa mearga la spital pentru a-și face ceva investigații și pentru a fi ajutata de cadrele medicale specializate. Ce s-a intamplat.

- Irina Loghin este una dintre cele mai indragite artiste de muzica populara din Romania. Interpreta a dezvaluit motivul pentru care nu are carne pe masa de Craciun. Cantareața a adoptat in ultima perioada o dieta fara acest produs alimentar. Care este adevaratul motiv al Irinei Loghin pentru care nu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit joi, din partea secretarului de stat american, Antony Blinken, o scrisoare in care acesta evidentiaza rolul de lider al Romaniei, in aceasta perioada de criza, inclusiv in regiunea extinsa a Marii Negre, informeaza un comunicat MAE.

- Momentul care a distrus-o pe Printesa Diana. Fosta partenera a Regelui Charles a fost inșelata pentru a acorda un interviu pentru Panorama, in anul 1995, potrivit unui raport publicat de BBC. Prinții William și Harry au acuzat lipsa de onestitate a liderilor BBC și, in mod special, a jurnalistului Martin…