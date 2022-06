Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si echipa sa iau in continuare in considerare trimiterea de sisteme de rachete cu raza mai lunga de actiune in Ucraina, dar nu doresc ca acestea sa fie folosite pentru a lansa atacuri in interiorul teritoriului rus, a declarat Casa Alba, citata de Reuters. Oficiali americani…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat luni, 30 mai, ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot ajunge in Rusia, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Precizarea liderului de la Casa Alba a venit in urma unor informații potrivit carora administrația Biden se pregatește…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a cerut marti Congresului de la Washington sa aprobe rapid fondurile suplimentare de 33 de miliarde de dolari pentru asistenta destinata Ucrainei in contextul razboiului cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Președintele american Joe Biden se va consulta marți, in cadrul unei videoconferințe, cu „aliații și partenerii” SUA asupra unui raspuns coordonat impotriva Rusiei, dupa declanșarea invaziei asupra Ucrainei, a anunțat Casa Alba, potrivit Reuters. Palatul Cotroceni, a anunțat la randul sau, ca președintele…

- Presedintele american Joe Biden a acuzat vineri, pe Twitter, Rusia ca a comis „inca o atrocitate oribila”, dupa atacul din gara Kramatorsk, soldat cu 50 de morti, dintre care 5 copii. „Atacul asupra unei gari ucrainene este inca o atrocitate oribila comisa de Rusia, lovind civilii care incercau sa se…

- Președintele american Joe Biden va discuta marți cu liderii Franței, Germaniei, Italiei și Regatului Unit. Aceștia vor vorbi despre cele mai recente evoluții in invazia Ucrainei de catre Rusia, a anunțat Casa Alba.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, miercuri, americanilor, in cadrul discursului rostit in fața Congresului SUA sa acorde asistența suplimentara, inclusiv avioane puternice, țarii sale pentru a opri atacul rușilor, iar dupa cate se pare demersul sau a avut ceva ecou. Administrația…