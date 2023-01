Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la gazele naturale in Europa au revenit la nivelurile de dinainte de razboi, in conditiile in care vremea blanda din ultima perioada a redus cererea si a atenuat temerile legate de o criza prelungita de aprovizionare, raporteaza Bloomberg.

- Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in conflictul din Ucraina, dar Kievul si sustinatorii sai occidentali au refuzat sa ia parte la discutii, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. „Suntem gata sa negociem cu toti cei implicati in vederea unor solutii acceptabile,…

- Procurorul șef al UE, care și-a obținut reputația luptand cu politicienii corupți din Romania, afirma ca de-abia așteapta sa inceapa lucrul la combaterea celor care incalca sancțiunile contra Rusiei, scrie Bloomberg , citat de Rador. Biroul Procurorului Public European (EPPO), care funcționeaza acum…

- Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii in Republica Moldova, susține ca singura soluție de salvare a Republicii Moldova din situația actuala este Unirea cu Romania . In opinia fostului ministru al Apararii, cancelariile europene nu s-ar impotrivi, in contextul actual, Unirii Republicii Moldova cu…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata, dupa scaderea inregistrata saptamana trecuta, pe masura ce temperaturile urmeaza sa scada in unele parti ale continentului, dupa o perioada in care au fost la un nivel neobisnuit de ridicat pentru aceasta perioada a anului,…

- Agenția europeana a medicamentului (EMA) subliniaza ca este posibil ca, in curand, sa apara un nou val de Covid-19, provocat de BQ1, varianta a Omicron, mai rezistenta la vaccinuri, transmite Euronews. In cadrul unei conferințe de presa, Marco Cavaleri, responsabil cu strategia vaccinurilor in cadrul…

- Lipsita de livrarile rusesti pe care s-a bazat mult timp, Europa s-a grabit sa importe gaze lichefiate din intreaga lume iar acum combinatia intre vremea neobisnuit de calda si livrarile mari de gaze lichefiate face ca depozitele de gaze sa fie aproape pline inainte ca europenii sa dea drumul la termostate,…