Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca decizia Romaniei de a cumpara tancuri Abrams este una pe care Alianta Nord-Atlantica o respecta si o incurajeaza si a precizat ca spera ca Romania sa recupereze deficitele de investitii din ultimii ani din domeniul apararii si sa o faca…

- "Romania, in particular, si multe alte tari NATO din Europa, nu doar din regiunea noastra, dar si din Europa, au fost decenii lungi de subinvestitie in Aparare. Ceea ce numim in jargon international colectarea dividendelor pacii. Pentru ca, dupa terminarea Razboiului Rece, riscurile de securitate in…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, la Constanta, ca tara noastra trebuie sa reinvesteasca in domeniul apararii si securitatii nationale, in conditiile in care riscurile abunda din foarte multe directii, Romania fiind, in prezent, intr-o faza accelerata de a recupera…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca decizia Romaniei de a cumpara tancuri Abrams este una pe care Alianta Nord-Atlantica o respecta si o incurajeaza si a precizat ca spera ca Romania sa recupereze deficitele de investitii din ultimii ani din domeniul apararii si sa o faca…

- Departamentul de Stat a autorizat vinzarea catre Romania a tancurilor de lupta principale M1A2 Abrams in valoare de 2,53 miliarde de dolari. Acest lucru a fost comunicat de Agenția de Cooperare pentru Securitate și Aparare (Defense Security Cooperation Agency), relateaza "Adevarul european". Agenția…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri ca Alianta Nord-Atlantica are o "viziune completa, 360 de grade", indiferent din ce directie, din ce zona sau din ce domeniu ar veni o amenintare."Alianta Nord-Atlantica are o viziune completa, 360 de grade, indiferent din ce directie,…

- Secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoana a calificat caderea bucaților de drona ruseasca pe teritoriul Romaniei, dreptul un „incident” și nicidecum „un atac deliberativ al Rusiei impotriva unui stat aliat”. „Aveți incredere in NATO, ne facem datoria. Lucram la intarirea apararii. Nu vedem intenții…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, la Euronews, ca, deși Marea Neagra este o zona tensionata, Romania este o țara sigura, relateaza News.ro. Oficialul NATO a facut aceste precizari in contextul in care o mina marina a explodat luni, la Costinești.„Marea Neagra este un loc…