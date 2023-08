Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de șapte fani romani se indrepta catre Pireu, cu intenția de a participa la partida dintre echipele Olympiacos și Genk, din prima etapa a turului trei preliminar al Europa League.Ultrașii sunt fanii celor de la Petrolul și urmau sa o susțina pe Genk in meciul din Europa League, intrucat galeria…

- A trebuit sa vina „Schimbarea la Fața” pentru ca echipa lui Florin Parvu, FC Petrolul Ploiești, sa se „schimbe la fața”, bifand un meci aproape fara reproș, cel puțin pana la 2-1 pentru „lupi” și, apoi, pe final, atunci cand Irobiso a adus o victorie mare in dauna campioanei en-titre, Farul Constanța,…

- Farul Constanța s-a impus cu 3-2 in fața campioanei Armeniei, FC Urartu, in prima manșa din turul 2 al preliminariilor pentru Conference League. Meciul a fost unul spectaculos, plin de intorsaturi de situație, cu multe goluri dar și cu multe greșeli exponențiale, avand in vedere ca doua goluri au venit…

- Gica Popescu nu are emoții inaintea returului cu Sheriff Tiraspol. Președintele celor de la Farul Constanța are incredere in elevii lui Gica Hagi și crede in calificarea in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Farul a obtinut a 2-a victorie din istorie in preliminariile Champions League! Meciul…

- Universitatea Craiova si Sepsi Sf. Gheorghe se vor intalni duminica, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, intr-un meci din etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Superligii. Daca pentru covasneni este un meci de palmares, pentru Stiinta acest joc are miza. In primul rand, o victorie coroborata…

- Dragoș Nedelcu (26 ani), mijlocașul central de la Farul Constanța, și-a luat iubita la petrecerea campionilor, care a avut loc intr-un club din Constanța. Anca Gheauru (29 ani) a stat lipita de fotbalist toata noaptea. Dragoș Nedelcu nu a putut sa sarbatoreasca victoria fara iubita lui, Anca Gheauru.…

- Adrian Mutu este din nou sub presiune la Rapid. Echipa din Giulești a pierdut pe teren propriu cu CS Universitatea Craiova și a caștigat doar un punct in ultimele trei partide, in care a primit zece goluri și a marcat doar de doua ori. „Briliantul” a reacționat in stilul lui Jose Mourinho, dar și-a…

- Alexandru Crețu (31 de ani) a inscris in Rapid - CSU Craiova 2-3, iar la final a descris sezonul echipei sale drept un „eșec total”. Oltenii nu știu inca daca vor juca in preliminariile Conference League, ei depind de rezultatele din ultima etapa și de deznodamantul Cupei Romaniei. La finalul partidei…