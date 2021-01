Stiri pe aceeasi tema

- Fluctuatii de peste 20 sau 25% nu reprezinta o surpriza pentru Bitcoin si ar fi intelept sa le vedem drept probabile si in perioada urmatoare, precizeaza Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB. Este posibil ca niveluri chiar sub 30.000 dolari pentru Bitcoin sau 1.000 de dolari…

- Turbulențele de pe piața criptomonedelor sunt puse atat pe seama entuziasmului creat de perspectiva unor caștiguri impresionante intr-un timp foarte scurt, dar și a unor factori politico-financiari legați de schimbarea de putere din Statele Unite și de evoluția pandemiei COVID. Fluctuații de peste 20…

- Fluctuatii de peste 20 sau 25% nu reprezinta o surpriza pentru Bitcoin si ar fi intelept sa le vedem drept probabile si in perioada urmatoare, este de parere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB, casa de brokeraj listata pe Bursa de la Varsovia.

- Premierul Ciuca a anunțat prelungirea starii de alerta in perioada sarbatorilor. Vor fi valabile aceleași masuri de acum. Premierul interimar Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca starea de alerta va fi prelungita cu masurile prevazute pana acum. “In aceasta dupa-amiaza (joi – n.r.) va avea loc ședința CNSU.…

- UPDATE ora 12:20 – Guvernul isi va focaliza atentia in perioada urmatoare pe prioritatile legate de gestionarea pandemiei COVID-19 si punerea in aplicare a strategiei de vaccinare, a declarat prim-ministrul interimar Nicolae Ciuca, marti, la Palatul Victoria. El a adaugat ca Executivul va continua masurile…

- Analiza: Bitcoin a stabilit un nou record pe 1 decembrie, apropiindu-se de 20.000 dolari. Cat de sigure sunt investițiile in monede vituale Cotatia bitcoin (BTC) s-a apropiat de 20.000 de dolari pe bursele principale, la 1 decembrie, iar pe termen lung, digitalizarea si nevoia de active alternative…

- Planul National de Redresare si Rezilienta a fost elaborat sub forma de draft la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, iar documentul reprezinta sumarul activitatilor avute in vedere pentru dezvoltarea tarii in perioada urmatoare, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, intr-o…

- Coronavirusul ramane activ pe pielea umana timp de noua ore, de cinci ori mai lung decat virusul gripal. Acest lucru a fost anunțat pe 19 octombrie de portalul Medicalxpress cu referire la un studiu publicat de Clinical Infectious Diseases.„Supraviețuirea de noua ore a SARS-CoV-2 (tulpina…