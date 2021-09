Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și Iulia Salagean au divorțat in noiembrie 2018, la scurt timp dupa ce afaceristul s-a cuplat cu Bianca Dragușanu. Cei doi au avut o relație frumoasa in urma caruia a rezultat și o fetița. Astazi el regreta insa ca au ajuns la desparțire și are numai cuvinte de lauda la adresa mamei fiicei…

- Acum nu mai e cu niciuna, insa in cadrul unei emisiuni TV, Alex Bodi a recunoscut ca a inșelat-o pe fosta lui soție, Iulia Salagean, cu Bianca Dragușanu. Afaceristul a marturisit ca deși era casatorit a inceput o relație cu vedeta.

- Este incredibil ce spune acum Alex Bodi despre iubirea pe care a trait-o cu Bianca Dragușanu. Afaceristul este hotarat sa se razbune pe cea care i-a fost partenera o buna bucata de timp. Blondina va fi sigur deranjata dupa reacția asta. Alex Bodi da carțile pe fața despre Bianca Dragușanu. Ce a putut…

- Alex Bodi a fost casatorit cu Bianca Dragușanu timp de doar cateva luni, insa cei doi au ajuns rapid la divorț, dar dupa și-au reluat relația. Acum afaceristul vorbește deschis despre ceea ce a insemnat pentru el mariajul cu vedeta.

- S-au desparțit de ceva vreme, insa pe Alex Bodi și Bianca Dragușanu tot ii leaga multe lucruri, chiar daca merg pe drumuri separate. Iata ca recent afaceristul a publicat pe Facebook un mesaj prin care face trimitere direct catre fosta sa soție. Postarea a starnit un val de reacții pe rețelele de socializare.

- Dupa multe zvonuri aparute in lumea buna din Capitala, acum Alex Bodi a dat carțile pe fața despre așa-zisa intalnire cu Bianca Dragușanu, pe care ar fi avut-o in Santorini. Afaceristul spune ca, de fapt, adevarul este altul, totul avand legatura cu familia sa.

- Bianca Dragușanu este o fire dezinhibata care prefera sa spuna lucrurilor pe nume, chiar daca, uneori, intr-o maniera ironica și amuzata. La fel a vorbit și despre unele dintre relațiile sale, unele fiind mai de succes, in timp ce altele s-au lasat doar cu regrete și nimic in plus.

- Reporterii Xtra Night Show l-au surprins pe Alex Bodi in compania unei noi domnișoare, celebra in cercurile selecte din Capitala. Afaceristul a venit insoțit de Oana Marica, alias „Bunesa”, intr-un club de fițe. Marea surpriza a serii, insa, nu a fost intalnirea celor doi, ci prezența Biancai Dragușanu…