Analistul rus Maxim Suskov afirma ca regulile FSB interzic folosirea de „dispozitive speciale" de catre oficialii straini, indiferent de rangul lor. Ca urmare, momentul controversat in care Vladimir Putin a fost singurul care s-a adapostit sub umbrela la finala Cupei Mondiale, lasandu-i pe presedintii Frantei si Croatiei in ploaie, ar avea o explicatie. PredecesoruL FSB, […]