De ce a aterizat elicopterul Black Hawk în centrul Capitalei? Apar noi dezvaluiri in ceea ce privește motivul pentru care a aterizat elicopterul american Black Hawk in centrul capitalei, saptamana trecuta. Se pare ca problema ar fi fost de natura tehnica. Un defect al cutiei tehnice risca sa duca la prabușirea imediata, ceea ce l-a forțat pe pilot sa duca de urgența la sol aparatul. Raportul anchetatorilor arata ca in timpul zborului, in elicopter s-a aprins un senzor care arata o defecțiune la cutia de viteze. In aceste condiții, piloții au știut ca au la dispoziție foarte puțin timp pentru a aduce aeronava la sol. Exista riscul ca transmisia sa se blocheze,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

