Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Charlotte Briddon, in varsta de 28 de ani, din Marea Britanie, a ales sa aplice pentru un post in cercetarea romaneasca. "Imi place foarte mult viața in Cluj. Acum iau lecții de limba romana și abia aștept sa experimentez urmatorii 3 ani in Romania!", a spus britanica. Sursa: Hot News

- Cercetarea economica româneasca este foarte firava. Odata ajunși în strainatate, foarte mulți dintre cercetatorii români au performanțe remarcabile. HotNews.ro a stat de vorba cu 3 cercetatori în economie despre problemele cercetarii economice locale. I-am întrebat pe Florian…

- Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, a declarat ca, pâna marti, în România s-au înregistrat 200 de cazuri de infectare cu tulpina din Marea Britanie a virusului…

- Alte 45 de cazuri de COVID-19 cu noua tulpina din Marea Britanie au fost confirmate in Romania, dupa ce au fost analizate 90 de probe. Cele mai multe cazuri sunt din Bucuresti - 26, Timisoara - sase si Cluj - trei.

- Alte 45 de cazuri de COVID-19 cu noua tulpina din Marea Britanie au fost confirmate in Romania, dupa ce au fost analizate 90 de probe. Cele mai multe cazuri sunt din Bucuresti - 26, Timisoara - sase si Cluj - trei.

- Inca 3 cazuri de infectare cu noua tulpina SARS-Cov-2 din Marea Britanie au fost confirmate oficial de Institutul Național de Sanatate Publica și Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie in varsta de 35 ani din București care a revenit in țara din Marea Britanie la sfarșitul lunii ianuarie;…

- Ministerul Sanatatii a anunțat marti ca au fost confirmate trei noi cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus, la pacienti din Bucuresti, Cluj si Covasna. Doi dintre pacienti nu au istoric de calatorie in Marea Britanie. Este vorba despre o femeie in varsta de 35 ani din Bucuresti care a revenit…

- 27 de cazuri noi cu tulpina din Marea Britanie au aparut in Romania. Cazurile cu noua tulpina sunt predominante in București, dar se regasesc aproape pe tot teritoriul țarii, anunța autoritațile, potrivit Mediafax. Reprezentanții Ministerului Sanatații anunța noi rezultate in cadrul studiului…