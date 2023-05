Stiri pe aceeasi tema

- Darius Bogdan Valcov, fost ministru al Finanțelor din Romania, s-a predat autoritaților italiene din localitatea Portici, provincia Napoli din Campania.Valcov era cautat la nivel mondial, dupa ce autoritațile din Romania au emis un mandat de arestare european. Darius Valcov a fost dat in urmarire generala…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, s-a intalnit, vineri, cu E.S. Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei in Romania. Cei doi au discutat despre procedurile de extradare, cu accent pe situațiile lui Darius Valcov și Ionel Arsene.Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, s-a intalnit cu E.S.…

- Un document semnat de ministrul Bogdan Aurescu spune cand ar putea fi reluate negocierile cu rușii pentru recuperarea Tezaurului depus la Moscova. Comisia comuna romano-rusa pentru studierea problemelor izvorate din istoria relațiilor bilaterale, inclusiv probleme Tezaurului Romaniei depus la Moscova…

- Darius Valcov, fost ministru de finanțe și primar al Slatinei, așteapta decizia Curții de Apel Craiova, in dosarul de luare de mita in care a fost condamnat la 6 ani și 6 lui de inchisoare, relateaza Realitatea PLUS. Supranumit „eminența cenușie”, fiind autorul programului economic al PSD in timpul…

- Opera din Craiova, din subordinea Primariei Craiova (primar Lia – Olguța Vasilescu), a scos la licitație in SICAP servicii de marketing și promovare a festivalului IntenCity, care va avea loc in perioada 29 iunie – 2 iulie pe stadionul „Ion Oblemenco”, din localitate. Contractul are o valoare de 2,31…