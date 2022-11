Stiri pe aceeasi tema

- Magia sarbatorilor se simte deja in casele vedetelor, chiar daca ne desparte mai bine de o luna pana la Craciun. Carmen de la Salciua este printre cei care au impodobit deja bradul, iar fanii au fost curioși sa afle de ce a luat aceasta decizie atat de devreme. Artista a oferit raspunsul pe rețelele…

- Carmen de la Salciua a dezvaluit, pentru Antena Stars, care a fost adevaratul motiv pentru care a decis sa se casatoreasca in mare secret. Totul are legatura cu pelerinajul de pe Muntele Athos și asta pentru ca de acolo artista a venit complet schimbata. Mai mult, Carmen de la Salciua a spus și de ce…

- Carmen de la Salciua iși da fosta soacra in judecata. Declarațiile mamei Geta au scos-o din minți pe artista, astfel incat ea a decis sa acționeze pe cale legala. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a oferit declarații despre scandalul in care pare ca se afla de ani buni. Iata ce a marturisit!

- Carmen de la Salciua a oferit declarații, la Antena Stars, declarații care ridica multe semne de intrebare. Este vedeta insarcinata și a ținut totul ascuns pana a mers la muntele Athos?! Ce spune aertista și ce dorința speciala i s-a indeplinit langa locul in care au voie sa puna piciorul numai barbații.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nelu Popa a marturisit ca s-a impacat cu fosta soție. Fostul iubit al lui Carmen de la Salciua planuiește sa o ceara in casatorie din nou pe femeia care i-a adus pe lume un copil. Ce a marturisit.

- Marian Corcheș, iubitul lui Carmen de la Salciua, a fost prins furand curent, iar acesta este judecat in dosarul de furt. Carmen de la Salciua a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre problemele penale pe care partenerul ei le are inca din anul 2019.

- Carmen de la Salciua a amanat nunta cu Marian Corcheș pentru anul viitor. Fosta soție a lui Culița Sterp și iubitul ei erau deciși sa faca pasul cel mare anul acesta, insa fara a da prea multe detalii, vedeta a declarat ca lipsa timpului i-a determinat sa amane evenimentul. Carmen de la Salciua, fosta…

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua, fosta sa soție, au fost surprinși la același eveniment. Cei doi au fost chemați sa cante la o nunta. Iata ce facea artistul, in timp ce fosta lui partenera se afla la doar cațiva metri de el.