Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani de cand Mercedes a decis sa investeasca pentru a doua oara in Ungaria, evitand Romania, a venit si randul BMW sa anunte constructia unei fabrici in tara vecina, nu la noi. Argumentele alegerii sunt aceleasi, acum, ca si in 2016: infrastructura foarte buna si resurse umane calificate.

- Constructorul auto german BMW a anuntat marti ca va investi un miliard de euro intr-o noua fabrica, langa orasul Debrecen din Ungaria, situat la aproape 40 de kilometri de granita cu Romania, in contextul cresterii tensiunilor comerciale la nivel global, a anuntat Bloomberg, preluata de news.ro.Compania…

- Producatorul auto german BMW AG a anuntat marti ca va investi peste un miliard de euro in construirea unei fabrici la Debrecen, in Ungaria, pentru a-si extinde capacitatile de productie in Europa, unde vinde...

- BMW sustine ca noua investitie va ajuta la extinderea capacitatii de productie din Europa, unde se vand aproximativ 45- dintre masinile grupului, cu 1,1 milioane de unitati vandute. Pana la finalul lunii iunie, BMW Group a crescut in multe piete de pe continent, livrarile de automobile totalizand peste…

- Fotocredit: Auti-TestDrive Grupul BMW va construi o fabrica de automobile in Ungaria, orașul ales fiind Debrecen - situat in estul țarii, la puțina distanța de granița cu Romania. Decizia germanilor vine sa susțina eforturile acestora de consolidare a rețelei de producție la nivel global. "Decizia…

- BMW Group continua sa-ti extinda reteaua de productie din Europa, cu o noua facilitate ce va fi construita in Ungaria, in apropierea orasului Debrecen, la doar 70 de km de granita cu Romania. In trecut, Mercedes-Benz a luat in calcul Romania pentru o...

- Naționala feminina de tineret a Romaniei a cedat joi seara disputa cu Olanda, 27-29, platind tribut ratarilor exasperante in situație de unu la unu cu portarul. Romania iși complica viața la Campionatul Mondial de la Debrecen (Ungaria), dupa ce a cedat primul meci din grupa C, in fața Olandei, 27-29!…

- Cel mai mare magazin online din Romania, cu afaceri in Polonia, Ungaria si Bulgaria se apropie de tinta de un miliard de euro cifra de afaceri si continua investitiile, atat in tara, cat si in strainatate. Articolul integral pe CAPITAL .