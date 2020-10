Stiri pe aceeasi tema

- Noua muza fashion: Beth din serialul The Queen’s Gambit (Netflix) Bazata pe romanul lui Walter Tevis, noua miniserie The Queen’s Gambit spune povestea lui Beth Harmon, un geniu al șahului, și a dependențelor sale. Producția disponibila pe Netflix se bucura deja de un foarte mare succes. Este captivanta…

- Se anunta inca o super productie pentru aceasta toamna. „Queen’s Gambit” va aparea pe Netflix pe 23 octombrie si va avea 7 episoade. Seria se bazeaza pe romanul din 1983 cu acelasi nume, de Walter Tevis.Netflix iti da sah mat cu cel mai nou serial al sau. „Queen`s Gambit” este un serial care…

- In perioada 2016-2020 au fost amenajate 20 locuri de joacă pentru copiii din Focșani. Din păcate, aceste locuri de joacă rămân închise, ca urmare a hotărârii de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19, luate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Pe pagina sa de Facebook,…

- Deși meciurile din Liga Naționala „nu dau niciun semn” ca ar incepe, Federația Europeana a anunțat programul partidelor din turul 1 preliminar al European Handball League. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Simona Halep s-a calificat cu emoții in turul 2 al turneului de la Praga, dupa ce a invins-o pe Polona Hercog in trei seturi, reușind sa se impuna in cel final cu 7-6. Urmatoarea adversara este chiar colega sa de la dublu, favorita gazdelor, Barbora Krejcikova.

- Campioana CFR Cluj va da piept in turul doi preliminar al Ligii Campionilor cu puternica formatie croata Dinamo Zagreb, in cazul fp+oarte probabil in care ardelenii vor trece in prima runda de gruparea din Malta Floriana, in urma tragerii la sorti care a avut loc luni, la...

- Alegeri locale 2020. Cozmin Gușa, consultant politic, a declarat luni seara, la Antena 3, ca fostul președinte Traian Basescu este intr-o situație dificila. ”Strategiile impotriva lui Basescu și strategiile lui Basescu sunt destul de corozive și el este periculos pentru Nicușor Dan”, a spus Cozmin Gușa…

- Un nou gen de teatru a inflorit acum, cand pandemia de coronavirus a adus atatea restrictii si a inchis salile de spectacol: teatrul online, interactiv. Un exemplu e miniseria "Instrucțional pentru singuratate".