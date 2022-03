Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, Ana Baniciu și Raluka au caștigat „Asia Express”. Au primit premiul cel mare in valoare de 30.000 de euro. La patru ani de la celebra emisiune de la Antena 1, cantareața a dezvaluit intr-un interviu pentru catine.ro motivul pentru care nu a mai aparut in alte reality-show-uri. Cantareața a…

- Deși declarase inițial ca nu are de gand sa paraseasca țara, Mircea Lucescu a hotarat in cele din urma sa se retraga din Ucraina, pentru a fi in siguranța. Mircea Lucescu, declarații emoționante despre situația din Ucraina Tehnicianul roman le-a spus jurnaliștilor ucrainieni ca familia sa a fost cea…

- Papa Francisc a declarat ca situația dintre Rusia și Ucraina ii provoaca o mare durere in suflet și i-a indemnat pe politicieni sa iși faca un examen de conștiința in fața lui Dumnezeu cu privire la acțiunile lor. „In ciuda eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deruleaza scenarii din ce…

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, se declara afectat de problemele financiare cu care se confrunta echipele Gaz Metan Medias si Academica Clinceni. El a precizat ca LPF nu are rolul de a se amesteca in managementul cluburilor. Oficialul LPF a tinut astfel sa raspunda,…

- Marius Șumudica, 50 de ani, e tot mai aproape sa plece din Turcia, nemulțumit de situația de la Yeni Malatyaspor. Așa cum GSP.ro a dezvaluit, clubul truc are restanțe de 4 luni la jucatori și de 3 luni la staff, iar situația este tot mai complicata. Șumudica decide daca pleaca de la Yeni Malatyaspor…

- Dragul meu, „mi-e dor, mi-e durere de tine”. Te citez, dar ceea ce scriai tu atunci, se brodește perfect cu ceea ce simt eu acum. Ma doare tot. Corpul intreg e intr-un dezechilibru total. Sufletul nu am curaj sa-l cercetez. Apoi, inima e debusolata. Cand uita sa mai bata, cand alearga dezorientata.…

- Cantareata britanica Adele a dezvaluit, miercuri, un videoclip inedit al melodiei „Oh My God”, ce face parte din noul album de succes „30”, informeaza News.ro. Filmat in alb si negru, videoclipul o arata pe Adele inconjurata de dansatori.Autorul videoclipului este Sam Brown, cel care…

