- Larisa Dragulescu continua sa vina cu detalii controversate și neștiute din trecutul ei! Dupa ce a recunoscut ca a fost escorta, fosta soție a lui Marian Dragulescu a marturisit cum și-a cunoscut, de fapt, partenerul de viața de acum! Declarații in excusivitate la Antena Stars!

- Fosta soție a celebrului afacerist Alex Bodi s-a transformat in totalitate! Iulia Salagean și-a uimit fanii cu noul ei look. S-a tuns scurt, bob și s-a vopsit blonda. A facut ravagii pe contul ei oficial de Instagram cu noua infațișare! Iata cum arata acum Iulia Salagean!

- Cristina din trupa AS XX a disparut din lumina reflectoarelor in urma cu 20 de ani, cand un accident cumplit i-a luat fratele și i-a schimbat viața radical. Acum, fosta solista duce o viața liniștita in Italia, dar iși amintește cu nostalgie vremurile in care canta piesele care au marcat o generație.…

- Toți cei care o urmaresc pe Instagram pe fosta soție a afaceristului Alex Bodi se intreaba daca blondina iubește sau nu din nou, avand in vedere ultima postare pe care a facut-o pe rețelele de socializare. Iata cum s-a dat Iulia Salagean singura de gol!

- Bianca Corcheș, fosta soție a iubitului lui Carmen de la Salciua, și-a refacut viața dupa divorțul de Marian Corcheș. Bianca Corcheș in exclusivitate la Antena Stars ca are o noua relație cu un alt barbat.

- Dana Marijuana s-a impacat cu fostul iubit la mai puțin de o luna de la desparțire, dupa ce fosta lui soție a intervenit și el i-a spus artistei ca nu se mai simte atras de ea. Cine a facut primul pas spre impacare.Invitata in cadrul unei emisiuni TV, Dana Marijuana a anunțat ca s-a impacat cu fostul…

- Recent s-a zvonit ca Andrei Ștefanescu și Antonia, fosta lui soție, s-au impacat. Prezentatorul de Antena Stars face primele declarații despre speculațiile din ultima perioada.In anul 2020, Andrei Ștefanescu și Antonia anunțau ca au divorțat. Cei doi au ramas in relații foarte bune de dragul baiețelului…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, e pro operații estetice, iar vedeta a trecut de cateva ori prin cabinetul medicului estetician. Iata ce intervenții și-a facut aceasta de-a lungul timpului.