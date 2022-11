Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) reamintesc ca printre consultatiile de preventie care sunt oferite de medicii de familie se numara si cele destinate persoanelor cu varsta de peste 40 de ani, care nu se afla in evidente cu boli cronice si nici nu manifesta semne de boala. …

- Vești de ultima ora de la Elena Udrea! Fostul ministru a primit cateva detalii neașteptate in spatele gratiilor. Ce se intampla acum cu averea vedetei? Cea din urma a fost condamnata in dosarul Gala Bute. Instanța a respins contestația și a menținut sentința inițiala de 6 ani de inchisoare cu executare.…

- Marea Britanie a intrat intr-o perioada de doliu dupa ce Regina Elisabeta a murit. De-a lungul timpului, suverna s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, iar unele dintre ele ar fi fost ținute departe de ochii oamenilor. Iata din ce motive a avut nevoie de ingrijile medicilor in trecut.

- Regina Elisabeta a II a se confrunta cu probleme grave de sanatate. Aceasta a ajuns sub supraveghere medicala, iar medicii sunt ingrijorați de starea in care se afla. Regina se afla in Balmoral, transmite Palatul Buckingham.

- Ar putea ieși Elena Udrea din inchisoare in viitorul apropiat? Potrivit avocatei sale, sunt șanse mari ca aceasta sa fie eliberata și sa vina acasa. Cand va putea parasi inchisoarea? Elena Udrea iși pregatește ieșirea din inchisoare Avocata Elenei Udrea spune ca fostul ministru iși pregatește ieșirea…

- Alexandru Arșinel a ajuns din nou pe mainile medicilor, dupa ce starea sa de sanatate a inceput sa se agraveze. Iata care este motivul pentru care angajații azilului de batrani in care acesta era cazat au chemat imediat ambulanța.

- Astazi, Rudel Obreja a implinit 53 de ani. Acesta a fost eliberat din inchisoare pentru a se trata de cancer. Omul de afaceri a fost condamnat in dosarul Gala Bute, alaturi de Elena Udrea, dar Tribunalul Ilfov a decis sa accepte cerea de eliberere condiționata. Informații noi despre starea de sanatate…

- Oana Lis a dezvaluit ce se intampla cu soțul ei, Viorel Lis, la o saptamana dupa ce a fost internat intr-un centru de recuperare. Dupa mai multe zvonuri aparute, soția fostului edil a a precizat ca Viorel Lis a fost externat și se afla acasa in aceste momente. Iata ca a marturisit Oana Lis in exclusivitate…