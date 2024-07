Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman cu domiciliul in SUA a fost reținut sambata seara de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc, dupa ce o fetița... The post Roman domiciliat in SUA, reținut dupa ce o fetita de trei ani a ajuns drogata la spital in urma consumarii unor jeleuri cu THC appeared first on Special…

- De aproape cinci ani, viața Dianei Dumitrescu e cu totul alta. Vedeta a devenit atunci mamica și impreuna cu soțul ei, Alin Boroi, aceștia au un baiețel, Carol! Actrița a venit insoțita de micuț la un eveniment monden din Capitala, iar vedeta ne-a spus ce fel de mama e in relația cu acesta. Are reguli…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, duminica, in legatura cu cazul fostului prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, ca ar trebui impuse reguli „clare” ca atunci cand parasesti functia de ofiter, sa nu ai voie, o perioada de timp, sa faci consultanta politica. „Poate prin contractele pe care…

- Mister in jurul morții Raisei, fetița in varsta de doi ani și jumatate, din Dolj, care a fost data disparuta și, ulterior a fost gasita moarta intr-o rapa. Principalul suspect in acesr caz este verisorul ei, un baiat de 15 ani. Tatal micuței e de parere ca acesta nu ar fi acționat singur și ca oamenii…

- Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, a bifat prima apariție la un eveniment monden alaturi de fiica ei, Sofia, in varsta de cinci ani! Cantareața a stat de vorba cu noi și ne-a spus ce fel de mama și ce nu-i permite niciodata micuței. Regulile clare pe care le-a stabilit cu aceasta și cat de…

- Sore s-a desparțit de tatal fiicei sale in vara anului 2022, iar recent artista a confirmat ca este implicata intr-o noua relație. Cu Mircea Julean, vedeta a pastrat o relație civilizata de dragul copilului pe care il au impreuna.Invitata la interviurile Fresh by Unica, Sore a facut dezvaluiri neașteptate…

- Weekendul care a trecut a fost unul intens pentru indragita artista Andra. Vedeta originara din Campia Turzii, a avut doua spectacole cu casa inchisa la Sala Palatului, pe langa cele doua bifate anul trecut.Printre spectatori s-a aflat și Dana Budeanu, care a fost fascinata de show-ul Andrei. Vedeta…

- Paula Seling, in varsta de 45 de ani, este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Cu o cariera de peste 25 de ani, vedeta a cucerit inimile tuturor cu vocea ei deosebita. Intr-un interviu acordat revistei VIVA!, Paula a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre ea. De asemenea, vedeta…