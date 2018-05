Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis trece prin momente grele, dupa ce soțul ei, Viorel Lis, a facut un atac cerebral și este internat intr-un spital din Capitala. Vedeta este mereu alaturi de el și se roaga ca starea lui sa se insanatoșeasca. Chiar la inceputul vacanței de 1 Mai, cand toata lumea se distreaza pe litoral, vedeta…

- Oana Lis a vorbit despre starea lui Viorel Lis, care a fost internat in spital, in urma unui accident vascular cerebral . Aceasta a marturisit ca, in drum spre spital, Viorel Lis a devenit ușor violent, pentru ca nu dorea sa mearga la spital. “De cateva zile ii era rau, avea o somnolența excesiva.…

- Viorel Lis a facut accident vascular cerebral. Fostul edil al Capitalei s-a prezentat de urgența la spital, joi, 26 aprilie, acuzand dureri puternice de cap. In urma investigațiilor, medicii au decis sa il interneze, pentru a fi sub supraveghere. Oana și Viorel Lis s-au prezentat la spital , joi dimineata,…

- In varsta de 74 de ani, problemele de sanatate ale lui Viorel Lis s-au inmulțit in ultima perioada. Fostul edil al Bucureștiului a mers la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Soția lui a fost cea care l-a insoțit și a transmis un mesaj emoționant care are legatura cu el. Oana Lis l-a insoțit […]…

- Anunțul facut de Oana Lis a creat isterie in randul fanilor ei. Vedeta a anunțat pe contul de socializare ca prietenul ei bun a fost dat afara de la clinica unde lucra, dupa 7 ani in care a pus suflet in ceea ce a facut. Prietenii virtuali au fost amuzați de mesajul soției lui Viorel Lis, considerand…

- Oana Lis, soția fostului primar Viorel Lis, nu trece printr-o perioada prea buna! Mai exact, potrivit informațiilor aparute,aceasta ar fi ajuns sa vanda pana și lenjeria intima a fostului primar. Acum risca sa fie executați silit intrucat au datorii la ANAF de aproape zece mii de lei.

- Oana Lis a decis sa scoata la vanzare hainele soțului ei pentru ca are nevoie de bani, motiv pentru care a fost jignita de fanii virtuali. Vedeta nu a ramas insa datoare. Viorel Lis, detalii intime despre prima noapte de amor cu Oana. S-a intamplat in strainatate "Mi-au intrat unii…

- Cand vine vorba de iesiri in oras, Oana Lis este prima! Dar ce te faci atunci cand este polei afara? Haideti sa vedem ce era sotia lui Viorel Lis sa pateasca din cauza neatentiei! Paparazzii spynews.ro au fost pe faza si au filmat totul!