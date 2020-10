Stiri pe aceeasi tema

- Un medic stomatolog din Campulung Muscel, Andrei Aron, aflat in situația de pacient in urma cu 3 ani, cand a suferit un accident la un campionat sportiv, a caștigat procesul prin care Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Cluj a vrut sa isi recupereze cheltuiala facuta, pe motiv ca medicul s-ar fi…

- Andrei Aron, unul dintre cei mai apreciati medici din Campulung Muscel, a suferit in 2017 un accident participand la campionatul de viteza in coasta la Ranca, accident finalizat cu o interventie chirurgicala facuta la Cluj. Numai ca spitalul de stat din Cluj i-a cerut in instanta sa plateasca operatia,…

- In varsta de 81 ani, veteranul actor al teatrului de revista romanesc a fost ”pe maini bune”, operația fiind condusa de renumitul medic Monica Pop, care este și managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București. In ciuda alarmelor de presa, care-l dau pe directorul Teaturlui ”C. Tanase”…

- Școala incepe luni, 14 septembrie, dar inca nu s-a decis daca elevii au nevoie de avizul epidemiologic al medicului de familie care sa certifice ca se poate integra in comunitate.Mihai Moisescu, directorul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, a spus ca discuția va avea loc joi seara, dar ca cel…

- Gabriel Tamaș (36 de ani) de la U Cluj s-a accidentat la primul meci pentru ”șepcile roșii” în succesul cu 1-0 contra lui Aerostar Bacau. Aparatorul central a suferit o ruptura a meniscului. Chiar daca spune ca se va opera marți, fostul fotbalist…

- Campioana României va începe din turul 1 preliminar al Champions League, iar acest lucru înseamna ca formația lui Dan Petrescu va juca primul meci din noul sezon pe 18 sau 19 august. Adversarii din primul și al doilea tur au fost deja stabiliți,…

- Medicul Virgil susține ca este ingrijorat de evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. Specialistul de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara susține ca in spitalele din Timiș se apropie de capacitatea maxima, iar secțiile ATI sunt pline. Virgil Musta se arata ingrijorat…

- 2.000 de cazuri pe zi si carantina totala, ca in martie și aprilie, in mai puțin de doua saptamani, este avertismentul unui specialist, Razvan Cherecheș, din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj. „In mai putin de doua saptamani ajungem la 2.000 de cazuri pe zi si ne indreptam cu pasi mari spre…