Stiri pe aceeasi tema

- In plin divorț de Larisa alaturi de care a bifat 23 ani de casnicie, Alin Oprea (48 de ani) a decis sa renunțe la tacere. Au stabilit inițial sa se desparta la notar, pe cale amiabila, dupa majoratul fiicei lor, din luna august, ca mai apoi sa-și dea intalnire la tribunal avand de imparțit și bunuri.…

- Alin, esti schimbat din toate punctele de vedere! Iar din punct de vedere fizic esti de nerecunoscut Alin Oprea: Schimbarea mea a inceput din clipa in care Larisa a plecat in Anglia cu fiica noastra la studii, adica de prin anul 2017. Am simtit cumva o eliberare si, totodata, am considerat ca este timpul…

- Oana Roman a facut dezvaluiri incredibile despre divorțul lui Alin Oprea de soția lui. Aceștia din urma s-au desparțit dupa o casnicie de 23 de ani. Oana Roman spune ca Alin Oprea și-a iubit foarte mult soția, insa faptul ca Larisa a plecat in Anglia cu copiii a fost un factor decisiv in desparțire.…

- Ingrid Vlasov este in doliu. Mama creatoarei de moda a murit de coronavirus, dupa o lupta crancena pe care a dus-o pentru viața sa. Viviana Vlasov, de profesie medic, era internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, iar starea ei s-a agravat intr-un ritm galopant. La o saptamana dupa ce a fost…

- Noi detalii ies la iveala despre divorțul momentului. Deja s-au creat doua tabere, persoane care o susțin pe Larisa și persoane care-l susțin pe Alin. Dupa ce au aparut informații cum ca Alin a fost cel care a salvat-o de inchisoare pe fosta sa soție, iata ca acum fostul component al trupei Talisman…

- Alin Oprea are probleme grave cu bautura. Apropiații familiei, dupa desparțirea care a avut loc intre artist și Larisa, s-au hotarat sa vorbeasca despre cum aceasta, de foarte multe ori, l-a carat in spate pana la spital, la dezacoolizare. Alin Oprea are probleme grave. Soția sa l-a dus de multe ori…

- Continua sa iasa la suprafața detalii șocante din viața privata a lui Alin Oprea. In timp ce divorțul de mama copiilor sai, Larisa, s-a mutat de la notar la tribunal, apropiații vorbesc despre cat de mult a fost casnicia lor afectata de marele viciu al fostului membru al trupei Talisman: alcoolul.

- Divorțul dintre Alin Oprea de la Talisman și soția sa e doar o chestiune de timp. Luna aceasta se pare ca cei doi vor ajunge sa divorțeze oficial, la notar. Atat cantarețul cat și soția sa s-au resemnat cu desparțirea și zambesc din nou. Alin are cantari pe Litoral, ea a slabit și arata mai […]