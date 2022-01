Pentru a accelera campania de vaccinare cu doza booster, Germania a achizitionat de la Romania 5 milioane de doze de vaccin Pfizer, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Berlin. Romania primise aceste doze prin schema de achizitie comuna de vaccinuri a Uniunii Europene, dar urmau sa ramana neutilizate. Ele vor fi disponibile in Germania peste doua saptamani. Germania estimeaza ca, per total, aproximativ 32 milioane de doze de vaccin(12 milioane produse de Pfizer/BioNTech si 20 milioane de Moderna) vor fi disponibile. Aceasta va face ca, in urmatoarele trei saptamani, primirea unei doze booster…