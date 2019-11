Stiri pe aceeasi tema

- ​Un startup finanțat de miliardarul american Bill Gates poate revoluționa domeniul energiei solare: a realizat un sistem care genereaza temperaturi foarte mari cu ajutorul Soarelui. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Domeniul fizica duce din nou Universitatea de Vest Timisoara intr-un clasament international universitar. Vorbim despre ranking-ul Best Global Universities, pe prima pozitie la nivel național, in topul general. De asemenea, UVT ocupa a doua poziție la nivel național, in topul pe domenii, fiind prezenta…

- ​Pentru ca antreprenorii ne-au cerut informații, StartupCafe.ro l-a întrebat vineri pe ministrul pentru Mediul de Afaceri despre programul Start-Up Nation, ediția curenta, 2018-2019, și ediția viitoare, 2019-2020, despre care el spune ca se va organiza. Citește mai departe și comenteaza…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in cadrul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Potrivit Executivului, a fost semnat Memorandumul de ințelegere intre Guvernele Romaniei și Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- Euro ramane miercuri, 18 septembrie 2019, la 4,73 lei, aproape de cursul anuntat ieri de banca centrala cand a fost inregistrata a noua sedinta consecutiva cu euro la acest nivel. Astazi, dolarul a scazut fața de cursul valutar anunțat ieri, 17 septembrie, insa moneda euro a ramas la aceeași valoare.…

- Fostul selectioner si primul jucator care a adunat 100 de selectii in tricoul Romaniei a condamnat vehement scandarile xenofobe care s-au auzit atat la meciul cu Spania, cat si in cel cu Malta.

- Impresarul lui Razvan Marin (23 de ani), Pietro Chiodi, a dezvaluit echipele pe care le-a refuzat mijlocașul pentru a semna cu Ajax, semifinalista in sezonul trecut din Liga Campionilor. „Erik ten Hag e foarte mulțumit de Razvan Marin. Au o educație speciala acolo la Ajax. Sa ne gandim ca el a ajuns…

- Reunit in ședința ordinara, plenul Consiliului Județean Cluj a hotarat joi, 29 august 2019, sa solicite oficial preluarea de catre forul administrativ județean a bine-cunoscutei tabere școlare din satul Leghia, comuna Aghireșu și includerea acesteia in domeniul public al județului. Trecerea in proprietatea…