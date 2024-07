De câți bani ai nevoie ca să ajungi primarul Ploieștiului? Polițeanu: Am avut un noroc fundamental Primarul recent ales al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat ca a investit in jur de 30.000 de euro in campania sa electorala, suma pe care a imprumutat-o de la apropiați. Conform legii, un candidat independent poate cheltui maxim 33.000 de euro in campanie, iar statul ii ramburseaza acești bani, cu condiția ca politicianul independent sa […] The post De cați bani ai nevoie ca sa ajungi primarul Ploieștiului? Polițeanu: Am avut un noroc fundamental appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat ca a cheltuit aproximativ 30.000 de euro in campania electorala, suma imprumutata de la apropiați. Un candidat independent poate cheltui pana la 33.000 de euro, suma care este rambursata de stat daca obține cel puțin 3% din voturi.

- Primarul ales al Ploiestiului, Mihai Politeanu, sustine ca orasul seamana in acest moment cu Napoli din cauza gunoaielor care “realmente se revarsa”. De la inceputul anului, in Ploiești, sunt probleme cu ridicarea deșeurilor din cauza datoriilor catre firma care administreaza rampa de gunoi.

- Primarul ales al municipiului Ploiesti, Mihai Politeanu, a afirmat, sambata, ca cea mai des auzita critica la adresa actualei administratii a orasului a fost aroganta, nepasarea si coruptia. El spune ca Sebastian Ghita inca mai controleaza clasa politica din acest municipiu, fiind in continuare cetatean…

- Primarul ales al municipiului Ploiesti , Mihai Politeanu, crede ca Sebastian Ghita inca are un cuvant de spus in politica ploiesteana, fiind in continuare cetatean de onoare al orasului. Desi s-a propus retragerea titlului, proiectul a fost respins de consilierii locali. ”Sebastian Ghita sigur mai controleaza.…

- „Ploiestiul e in pericol sa ramana fara apa calda si caldura la iarna. De aceea toate fortele politice din oras au trecut peste orgolii si s-au unit intr-un apel comun la Guvernul Romaniei semnat de parlamentarii de Prahova, de primarul ales al Ploiestiului si de presedintele ales al Consiliului Judetean…

- Primarul ales al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat, joi, la Interviurile Digi24.ro, ca va trebui sa negocieze cu patru partide pentru a forma o majoritate in Consiliul Local. Acesta ia in considerare sa colaboreze inclusiv cu consilierii AUR, decat sa colaboreze „cu niște grupuri politice care…

- Primarul ales al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, care a candidat ca independent susținut de Partidul „Miscarea Noi, Ploiestenii”, a declarat, joi, la Interviurile Digi24.ro, ca „puterea unui independent este exact ca aceea a unui primar membru de partid”, el argumentand ca in ambele cazuri edilul trebuie…

- Acesta doreste schimbarea atat in Primaria Ploiesti, cat si in Consiliul Local: politrucii sa dispara, PSD si PNL sa fie in opozitie N. Dumitrescu Ieri, la doua zile dupa aflarea rezultatelor inregistrate, in cadrul scrutinului electoral, pentru cea mai importanta primarie din Prahova- Primaria Ploiești,…