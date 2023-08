De câte tragedii mai e nevoie ca să ne dăm seama că sistemul e putred de Pavel Lucescu Nu știu care-i soluția, știu doar ca așa nu mai merge. De ani de zile sistemul da rateu dupa rateu, producand drame pe banda rulanta și nimeni nu se sinchisește cu adevarat de nimic. Vorbeam recent cu un amic, medic tanar cu vreo zece ani de experiența in sistemul de stat și la intrebarea mea, care e dupa parerea ta cea mai mare problema a sistemului de sanatate, mi-a raspuns fara sa stea pe ganduri: haosul. M-a suprins. Percepția mea și a majoritații e alta, iar dintre problemele din sanatate, corupția ar fi cu siguranța pe primul loc. Ce mi-a spus amicul mai departe, aș sintetiza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- de Pavel Lucescu Nu știu care-i soluția, știu doar ca așa nu mai merge. De ani de zile sistemul da rateu dupa rateu, producand drame pe banda rulanta și nimeni nu se sinchisește cu adevarat de nimic. Vorbeam recent cu un amic, medic tanar cu vreo zece ani de experiența in sistemul de stat și la intrebarea…

- FC Botoșani a lansat prin intermediul canalelor oficiale de comunicare un apel umanitar, intr-o incercare de a susține o familie aflata la grea incercare. E vorba despre cazul Alexandrei, o tanara in varsta de 26 de ani insarcinata, care a murit zilele trecute intr-o maternitate din Botoșani, dupa…

- FOTO: Stirile Pro TV Ne‐am procopsit cu o noua criza sistemica, oarecum asemanatoare cu cea a orfelinatelor surprinsa de Tatulici și echipa sa. Mizerie umana de concentrație apocaliptica, surprinsa și augmentata de cei ce susțin ca fac presa in folosul obștii și care, acum se adreseaza mulțimii cu vinovații…

- Angajatii din Sanatate picheteaza joi unitatile sanitare din tara, principala nemultumire fiind ordonanta de urgenta adoptata saptamana trecuta de Guvern prin care unele drepturi care tin de natura salariilor de baza sunt date sub forma de firimituri, clasificate din punct de vedere juridic ca indemnizatii,…

- Sociologul albaiulian Alin Tomuș: „Avem in continuare o mare problema in a discuta cu realism situația in care ne aflam și o și mai mare problema in a ne asuma ceea ce trebuie sa facem” Sociologul albaiulian Alin Tomuș: „Avem in continuare o mare problema in a discuta cu realism situația in care ne…

- Cristina Panait, Iasi: "Mama mea are 68 de ani si este singura de 3 ani. Este hipertensiva sub tratament si are si un reumatism degenerativ la nivelul soldurilor care, in zilele mai putin bune, o impiedica, din cauza durerilor, sa iasa din casa. Problemele de sanatate dar mai ales singuratatea - nu…

- Banca de Dezvoltare a Romaniei urmeaza sa fie infiintata in luna iunie, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. El a mai precizat ca au fost capitalizate mai multe banci, iar procesul a continuat cu constructia noii Banci de Dezvoltare a Romaniei. „In acest timp am reusit sa capitalizam…