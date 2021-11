Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu susține ca daca președintele Klaus Iohannis nu ar desemna un premier de la PSD pentru a forma un guvern, ar incalca, din nou, Constituția. Și asta pentru ca PSD are cele mai multe mandate in Parlament, astfel ca șansele de a forma o majoritate in jurul unui premier desemnat ar fi cele…

- Președintele Klaus Iohannis este nemulțumit de blocarea negocierilor PNL cu USR și PSD, astfel ca ii cheama, la discuții, pe premierul desemnat Nicolae Ciuca și cu premierul demis și președintele PNL, Florin Cițu. Conform unor surse politice, Iohannis este suparat ca discuțiile PNL privind susținerea…

- Dacian Cioloș il acuza pe premierul demis Florin Cițu de o campanie online mincinoasa, platita de PNL, in care foștii miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila sunt “vinovați” pentru toate neregulile din sistem din ultimele luni. Președintele USR subliniaza ca se va așeza la masa negocierilor…

- Premierul demis Florin Cițu abia așteapta sa inceapa din nou negocierile pentru desemnarea unui prim-ministru din partea PNL, dupa ziua de miercuri, cand guvernul Cioloș va pica la votul din Parlament. Actualul președinte al PNL a dat un semnal de pace USR-ului condus de Dacian Cioloș: liberalii vor…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos a declarat vineri ca USR ramane in continuare determinat sa propuna, pana la inceputul saptamanii vitoare, un Guvern in Parlament. ”Nu putem sta sa pansam tot felul de ego-uri ranite”, a afirmat președintele USR. Dacian Ciolos a mai spus ca, din momentul in care a venit…

- Florin Cițu nu mai este așa ferm convins ca ramane premier și dupa moțiunea de cenzura de marți, chiar și in situația in care aceasta va fi votata in Parlament, așa cum susținea zilele trecute. Duminica, șeful PNL a evitat sa dea un raspuns clar cu privire la strategia partidului, spunand doar ca abia…

- Florin Roman de la PNL, caruia Ludovic Orban i-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei deputaților pentru ședința de astazi, i-a luat microfonul Ancai Dragu de la USR PLUS, șefa Senatului, impiedicand-o, astfel, sa ia cuvantul. Spiritele s-au incins cand Florin Roman i-a luat microfonul Ancai…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…