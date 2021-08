De câte jucării are nevoie copilul tău? Sufrageria ta s-a transformat intr-o camera de joaca? Copilul tau se joaca cu ustensilele de bucatarie cu toate ca are cutii pline cu jucarii? Inseamna ca este momentul sa sortezi jucariile, sa le depozitezi intr-un loc in care el nu are acces și sa ii lași doar cateva pentru moment. La cateva zile le poți inlocui, astfel, se va bucura de noutate. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

