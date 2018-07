Stiri pe aceeasi tema

- In acest week-end, politistii rutieri au constatat sase infractiuni de conducere fara permis. Cei sase maramureseni, cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani, au fost depistati in timp ce conduceau autoturisme sau mopeduri pe drumurile publice de pe raza judetului. In cateva cazuri s-a constatat ca…

- Un hot de masini este cautat pe Facebook. Barbatul a fost dat in urmarire generala. Individul nu poseda permis de conducere. „Atentie!!!! Masina din fotografie (stanga) a fost furata de individul din imagine (dreapta). Daca il recunoasteti sunati imediat la 112 sau la telefon: 0757833641. PS: Individul…

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut un barbat care a fost depistat in doua zile consecutive la volanul unui autoturism, desi se afla in perioada in care dreptul de a conduce ii era suspendat. De asemenea, de fiecare data, cel in cauza a refuzat atat testarea cu etilotestul, cat si…

- Sambata, 9 iunie 2018, in jurul orei 03.00, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Șard, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de o tanara. Aceasta nu a oprit la semnalul politistilor, motiv pentru care politistii au pornit…

- Record de viteza la o scoala de soferi. Un elev care se pregatea sa dea examen pentru a obține permisul de conducere a fost prins circuland in judetul Arges cu peste 120 de kilometri la ora. Culmea, era insotit de instructorul care trebuia sa-l invețe sa conduca regulamentar.

- Politistii de frontiera timiseni au depistat in vama Cenad un barbat care a prezentat la control un permis de conducere italian fals. Barbatul din Olt conducea o masina inmatriculata in Romania, iar la controlul de frontiera, pe langa documentele de identitate, soferul a prezentat si un permis de conducere…

- Accident cumplit in județul Argeș! Doi adolescenți de 17, respectiv 18 ani, au murit dupa ce mașina in care se aflau a izbit cu putere din spate un autobuz. Cel care era la volanul autoturismului a ajuns in stare critica la spital și, potrivit polițiștilor, nu avea permis de conducere. Anchetatorii…

- Politistii Biroului Rutier Turda cerceteaza un barbat, de 55 de ani, din comuna Luna, judetul Cluj, dupa ce l-au depistat conducand un autoturism avand suspendat dreptul de a conduce. Read More...