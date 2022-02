Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat HCNSU care stabileste, intre altele, ca accesul persoanelor in magazinele alimentare din centrele sau parcurile comerciale se poate face fara certificatul digital, dar in anumite conditii.

- Eliminarea certificatului verde din centrele comerciale este una dintre noutațile noilor masuri aprobate de Guvern. Autoritație au anunțat și prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, iar noile masuri și restricții vor intra in vigoare din 7 februarie. Printre cele mai importante masuri sunt:…

- Persoanele de peste 50 de ani sunt obligate sa se vaccineze in Italia. Amenzi intre 100 și 1500 de euro pentru cei fara vaccin. Guvernul italian a decis ca vaccinul anti-Covid sa fie obligatoriu pentru persoanele de peste 50 de ani. Cei care refuza risca amenezi de la 100 de euro pana la 1500 de euro,…

- Incepand cu joi, 9 decembrie, intra in vigoare noile masuri care urmaresc o „relaxare” a normelor de protecție in contextul pandemiei de COVID. Printre cele mai importante se regasește ca masca nu mai este obligatorie pe strada sau ca petrecerile de Revelion vor fi fara restricție de ora.Hotararea…

- Noile masuri care vizeaza o “relaxare” a normelor de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID intra in vigoare astazi: masca nu mai este obligatorie pe strada, cu exceptia zonelor aglomerate, magazinele si restaurantele au program prelungit, iar accesul in mall-uri este permis si persoanelor…

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 9 decembrie, prin care se stabilesc si noi masuri "de relaxare", a fost publicata, miercuri seara, in Monitorul Oficial.Incepand de astazi, se elimina obligativitatea purtarii mastii de protectie in toate spatiile publice…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, susține ca accesul in biserica nu poate fi condiționat de certificatul verde. „Certificatul verde este un document care are o rațiune intrinseca de convingere, nu de constrangere. Cine alege in mod rațional și informat sa asculte sfatul…

- Guvernul din Bulgaria a decis sa introduca in certificatul verde și teste de anticorpi. Anunțul a fost facut marți de catre ministrul Sanatații, Stoycho Katsarov. Potrivit noii masuri, persoanele care au fost infectate cu Covid-19 și nu au știut iși pot face un test de anticorpi, pe care sa il adauge…