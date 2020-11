De când trebuie completată declarația pe proprie răspundere pentru a ieși din casă Autoritațile au decis de cand trebuie completata declarația pe proprie raspundere, de catre romanii care au nevoie sa iasa din casa pe timp de noapte. Declarația pe proprie raspundere trebuie sa dovedeasca faptul ca deplasarea se face din motive de necesitate precum asistența medicala sau pentru a merge la locul de munca. Declarația pe proprie raspundere trebuie completata incepand de luni, 9 noiembrie, iar intervalul orar pentru care este necesara e 23:00-05:00. Ce trebuie sa conțina declarația pe proprie raspundere Deocamdata nu a fost publicat un model de declarație pe proprie, dar hotararea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile din Hotararea CNSU adoptate in data de 5 noiembrie urmeaza sa fie aprobate prin Hotarare de Guvern, iar masurile vor fi intra in vigoare incepand de luni, 9 noiembrie. Potrivit Hotararii, deplasarea in intervalul orar 23.00-05.00 va fi permisa doar in anumite situatii, pe baza legitimatiei…

- Autoritațile au anunțat ca de luni, 9 noiembrie, Romania va intra in carantina parțiala din cauza numarului mare de cazuri noi de COVID-19. Incepand de saptamana viitoare vor fi impuse noi restricții, iar declarația pe proprie raspundere va fi din nou obligatorie. Comitetul National pentru Situatii…

- Incepand de luni, 9 noiembrie, romanii nu vor mai avea voie sa iasa din case intre orele 23:00-05:00, decat pentru motive absolut necesare, cum ar fi asistența medicala sau achiziționarea de medicamente. Astfel, atunci cand romanii vor ieși din case in acest interval orar, vor trebui sa prezinte celebra…

- Circulatia persoanelor in afara locuintei, pe timpul noptii, mai exact in intervalul orar 23.00 - 05.00, este interzisa, a transmis CNSU printr-un document oficial. Sunt si cateva exceptii, iar persoanele care ies din casa noaptea vor fi nevoiti sa aiba asupra lor declaratia pe proprie raspundere.…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca declaratia pe propria raspundere va fi reintrodusa pe timp de noapte. Conform hotararii nr. 52 a CNSU, adoptata in 5 noiembrie, se interzice circulația in afara locuinței intre orele 23:00 – 05:00, fiind exceptate deplasarea in interes profesional, asistența medicala…

- Romania intra in carantina parțiala, de luni, 9 noiembrie, cand intra in vigoare noile restricții. Circulația pe timp de noapte, intre 23.00 și 5.00 va fi interzisa, cu cateva excepții. Astfel, romanii vor avea nevoie de declarație pe proprie raspundere atunci cand vor circula dupa ora 23.00. Conform deciziei…

- Deplasarea in acest interval va fi permisa doar in urmatoarele situatii, pe baza legitimatiei de serviciu, a adeverintei eliberate de angajator sau a declaratiei pe propria raspundere, in functie de situatie: deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile…

- Autoritațile introduc noi restricții mai dure pentru a limita raspandirea noului coronavirus, in condițiile in care Romania se apropie de 10.000 de cazuri de coronavirus. Astfel, masca de protecție va fi obligatorie in toata țara, in localitațile/ județele unde valoarea ratei de incidența a cazurilor…