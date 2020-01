De cand si de unde se pot cumpara abonamentele de parcare in Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Baia Mare a demarat proiectul de reabilitare si extindere a sediului institutiei. In acest sens, la data de 1 noiembrie, municipalitatea a semnat un contract cu firma S.C. 9. OPTIUNE S.R.L. din Baia Mare pentru prestarea de servicii de proiectare pentru obiectivul “Reabilitare si Extindere…

- La data de 9 octombrie, Primaria Baia Mare a incheiat un contract de servicii cu firma SC Cepronef Energo Invest SRL din Baia Mare pentru elaborarea de servicii de proiectare – elaborare studiu de fezabilitate si D.T.A.C. pentru investitia “Urbanizare zona Pirita”, situat pe teritoriul municipiului.…

- Dupa mai bine de doua luni de cand CLM a decis sa plateasca 20.000 de euro pentru fosta cresa UTA, banii au ajuns la Asociatia Distroficilor Muscular din Romania, filiala Arad. Organizatia este beneficiarul donatiei acordate de SC UTA SA, fost proprietar al cresei. Practic, UTA a vandut Primariei…

- Dupa instalarea in functie, edilul baimarean a interzis ca directorii subordonati sa ofere vreo informatie jurnalistilor, pe principiul ca le furnizeaza doar el, cu toate ca responsabilul pe Relatiile cu Presa, in cadrul Primariei Baia Mare, este viceprimarul Noemi Vida, care, din neputinta sau ignoranta,…

- Primaria Baia Mare anunta noi reglementari de circulatie in municipiu. Astfel, incepand cu data de 4 noiembrie se vor institui sensuri unice de circulatie, dupa cum urmeaza: – pe strada Andrei Muresian, tronson cuprins intre sensul giratoriu de la intersectia strazilor 22 Decembrie/Vasile Alecsandri/Piata…

- Primaria Baia Mare a incheiat la data de 6 septembrie 2019 un contract cu OMV Petrom Marketing SRL, atribuit in baza Acordului-cadrul nr. 33304/02.09.2019, pentru furnizarea de Motorina diesel pe baza de carduri de credit pentru vehiculele care apartin parcului auto al Municipiului Baia Mare. Furnizorul…

- Primaria Baia Mare cauta in continuare un imobil unde sa mute activitatea Directiei de Venituri si Serviciului Public Comunitar Evidenta Persoanelor, care se desfasoara in prezent in doua spatii inadecvate. “In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr.443/26 iulie 2018, Municipiul…

- Recent, consilierii judeteni au aprobat participarea la Programul national de innoire a Parcului auto national 2017 – 2019 si predarea unui autovehicul casat pentru obtinerea de cupoane valorice, care vor fi folosite la achizitionarea unui autovehicul nou pntru Spitalul Judetean Baia Mare. Conform proiectului…