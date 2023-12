Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie Naturala va fi redeschis pe 24 ianuarie 2024, pentru a omagia astfel 165 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca. Anunțul a fost facut de Primarul din Iași Mihai Chirica. Edilul a mai anunțat ca a fost semnat contractul pentru achizitionarea mobilierului si lifturilor…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marti ca, in ultimii trei ani, primaria a atras fonduri nerambursabile in valoare totala de 3.857.867.111 lei, pentru diferite proiecte de dezvoltare a Bucurestiului.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat pe pagina de Facebook faptul ca Municipalitatea București ca a inceput procesul de instalare a decorațiunilor pentru iluminatul festiv din acest sezon de iarna. Cand se aprind luminițele de craciun 2023 in București și cat au costat acestea? Edilul…

- A inceput montarea decoratiunilor pentru iluminatul festiv din aceasta iarna, iar pana pe data de 30 noiembrie, cand va fi aprins iluminatul festiv, vor fi impodobite toate artele principale din Bucuresti, a anuntat miercuri primarul Capitalei, Nicusor Dan.„Am inceput sa montam decoratiunile pentru…

- Podul Grant din București se va redeschide circulației rutiere in martie. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mers astazi pe șantier pentru a verifica daca lucrarile de consolidare a Podului Grant sunt in grafic, scrie europafm.ro. Edilul spune ca au fost descoperite noi probleme și e nevoie…

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, a declarat marti ca faptul ca primarul general anunta o actiune in Parcul IOR, dupa doi ani, si dupa zeci de incendii si distrugeri, este de natura sa puna la indoiala seriozitatea demersului acestuia.„Sper ca demersul anuntat astazi de primarul general este unul…

- Lucrarile la Podul Grant vor fi finalizate in luna martie a anului viitor, a anunțat primarul Nicușor Dan. Traficul in zona este ingreunat in acest moment deoarece circulația in zona este restricționata.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a adus vești bune locuitorilor Bucureștiului, anunțand ca in aceasta iarna vor fi mai puține avarii in sistemul de furnizare a caldurii. Aceasta imbunatațire se datoreaza reparațiilor efectuate și punerii in funcțiune a centralei de la Titan, precum și a celor…