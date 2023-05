Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna veste a momentului a fost data astazi de directorul general al Metrorex, Mariana Miclauș. Aceasta a anunțat ca din anul 2027 vom putea circula cu metroul pana la Aeroportul Otopeni. Contractul semnat astazi va lega statia Tokyo de Aeroportul Otopeni. Pe M6 vor circula 12 trenuri, care vor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prezent la eveniment, a declarat ca este convins ca acest proiect va fi unul de succes. “Sunt convins ca acest proiect va fi unul de succes. Asa cum stiti, tot ce tine de M6, prima sectiune, probabil undeva in luna iunie se va da ordinul de incepere de…

- Romania va primi trenuri noi in 2023. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Caracal, ca in acest an compania CFR Calatori va primi primele garnituri de trenuri noi. Asta dupa o perioada de aproximativ 20 de ani in care nu s-au facut deloc achizitii de…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a cerut o ancheta și masuri rapide din partea CFR Calatori, in urma accidentului produs sambata seara in Gara Galați, in care patru persoane au fost ranite.

- Metrorex anunța desemnarea caștigatorului procedurii de atribuire, prin licitație retransa, a contractului de achiziție sectoriala avand ca obiect: „Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda. (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni). Proiectare și execuție lucrari structura de rezistența…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu,a semnat contractele pentru cele 3 Loturi ale Autostrazii Bacau - Pascani (parte a Autostrazii A7), la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Banii vin din PNRR, bani europeni nerambursabili. Conferinta ministrului Grindeanu…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat ca CNAIR va avea in vedere instalarea de elemente de siguranta suplimentare pe autostrazi, dupa ce a fost intrebat sambata, la Alba Iulia, despre accidentul soldat cu moartea unui o

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca a semnat ordinul de ministru prin care se numește un nou Consiliu de Administrație la Metrorex, iar in urmatoarele zile vor fi schimbați șefii de la CNAIR, CNIR, CFR Infrastructura, CFR Calatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…