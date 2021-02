Stiri pe aceeasi tema

- Alt ministru la invațamant, alte schimbari. Ministrul Educației a emis un ordin prin care modifica structura anului scolar 2021 – 2022, ordin care a fost publicat marti in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, cursurile anului scolar 2021 – 2022 se vor derula pe parcursul a 34 de saptamani, incepand…

- Anul școlar 2021-2022 incepe la data de 13 septembrie 2021 pentru elevi și are 34 de saptamani de cursuri, potrivit ordinului de ministru publicat astazi in Monitorul Oficial. Anul școlar 2021-2022 se structureaza pe doua semestre dupa cum urmeaza: Semestrul I are 14 saptamani de cursuri dispuse in…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat joi ca a emis ordinul de ministru prin care se va demara evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania. "As dori sa anuntam ca astazi am emis ordinul de ministru prin care vom incepe evaluarea dosarelor din sistemul public…

- Mai ușor cu plimbatul! Uniunea Europeana cere statelor membre sa descurajeze calatoriile ne-esentiale de teama noilor tulpini de coronavirus. In același timp, forul spune ca ar trebuie ca autoritațile sa evite inchiderea frontierelor sau interdictiile generale de calatorie si sa se garanteze functionarea…

- Ministerul Educatiei transmite ca s-ar putea prelungi perioada de incheiere a situatiei scolare pe semestrul I. 65.000 de elevi sunt in pericol sa ramana cu mediile neincheiate. Multi nu au participat la cursuri pentru ca nu au avut tableta sau internet. Altii, pentru ca ar fi avut probleme de sanatate.…

- Strategia de vaccinare anti-COVID, care va fi prezentata astazi, a fost publicata in Monitorul Oficial. In document este prevazut lanțul de vaccinare, cat și organizarea vaccinarii, depozitarea vaccinurilor, precum și monitorizarea siguranței, relateaza Hotnews. Autoritațile se așteapta ca disponibilitatea…