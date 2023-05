Stiri pe aceeasi tema

- Facturile Hidroelectrica care au fost emise cu intaziere NU POT FI PLATITE cu cardul de energie. Anunțul lui Marcel Bolos Facturile Hidroelectrica care au fost emise cu intaziere NU POT FI PLATITE cu cardul de energie. Anunțul lui Marcel Bolos Clientii Hidroelectrica sunt puși in imposibilitatea de…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca romanii care beneficiaza de programul „Sprijin pentru Romania” vor primi in avans plata aferenta lunii aprilie chiar inainte de Paște, mai precis in Saptamana Mare. Cei 640 de lei sunt realizați din…

- Comisia Europeana critica reforma pensiilor speciale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a explicat ce se va intampla cu acestea și cum poate pierde Romania miliarde de euro de la UE.

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, anunța un nou pachet de vouchere și ajutoare pentru romanii vulnerabili. Acesta subliniaza ca noul pachet va cuprinde mai multe tipuri de vouchere care vor fi distribuite varstnicilor, copiilor, persoanelor cu dizabilitați și familiilor…

- Marcel Bolos a precizat ca 347.000 de beneficiari sunt in situatia in care primesc, incepand de luni, cardul de energie. „Peste 20.000 de operatiuni au fost onorate pana in prezent, de plati. Peste 70 milioane lei care au fost platite catre furnizorii de energie. Asteptam sa fie emise facturile de curent…

- „Peste 20.000 de operatiuni au fost onorate pana in prezent, de plati. Peste 70 milioane lei care au fost platite catre furnizorii de energie. Asteptam sa fie emise facturile de curent si cele de gaze naturale pentru ca sa avem un val de plati mult mai mare decat cel care este in prezent. 1.740.000…

- De astazi incep primele plati ale facturii cu cardul de energie, aproape jumatate de milion de romani au fost respinsi de pe lista beneficiarilor, iar seful Postei face un apel la oameni. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a explicat, la Antena 3 CNN, de ce au fost excluse…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș (PNL), a declarat sambata seara, la Antena 3, ca aproximativ 550.000 de romani care se califica pentru a primi cardul de energie cu 700 de lei nu au primit inca respectivul card pentru ca nu și-au clarificat situația locativa și autoritațile…